Дубль Месси помог «Интер Майами» одержать победу над «Орландо» в матче Кубка Лиг

Подошел к концу матч в рамках 1/16 финала Кубка Лиг, в котором «Интер Майами» принимал на своем поле «Орландо Сити».

Отметим, что матч завершился в пользу хозяев со счетом 3:1.

Уже на седьмой минуте форвард «Интер Майами» Лионель Месси открыл счёт. Автором результативной передачи стал Роберт Тейлор. Однако спустя десять минут Сесар Араухо сравнял счёт.

На 51-й минуте Хосеф Мартинес успешно реализовал одиннадцатиметровый удар, и вывел хозяев вперед. Спустя 20 минут Лионель Месси забит ещё один гол, установив окончательный счёт в матче: 3:1 в пользу «Интер Майами».

Таким образом, подопечные Херардо Мартино выходят в 1/8 финала Кубка Лиг, где сыграют против «Далласа». Матч состоится 7 августа.