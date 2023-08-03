Лионель Месси эмоционально прокомментировал свой дубль в матче против «Орландо»

Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, в настоящее время выступающий за американский клуб «Интер Майами», опубликовал в своих социальных сетях новый пост, посвященный победе своей команды над «Орландо Сити» (3:1) в Кубке Лиг.

«Отличная игра, я так рад победе! Спокойной ночи, Майами», – написал Месси в своих соцсетях.

Напомним, аргентинец оформил в этой встрече дубль. Подопечные Херардо Мартино вышли в 1/8 финала Кубка Лиг, где сыграют против «Далласа». Матч состоится 7 августа.