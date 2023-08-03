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Черданцев отреагировал на новость о завершении карьеры Джанлуиджи Буффона

2 августа итальянский вратарь сообщил, что прекращает выступления на профессиональном уровне.
03 августа 2023 08:42
автор: Глеб Шевяков

Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о бывшем голкипере «Пармы» и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоне.

«С Буффоном всегда было всё спокойно, никаких эксцессов. За пределами поля он не выделялся безумными поступками, не сыпал яркими цитатами. Для меня он всегда был просто крутым вратарём, невероятным лидером. Поразило, что он не ушёл из «Ювентуса», когда их отправили в Серию B. Думаю, это сделало его иконой. Та победа Буффона во втором дивизионе ценнее, чем отсутствие у него победы в Лиге чемпионов», – приводит слова журналиста «Чемпионат».

Добавим, что в среду, 2 августа Буффон заявил о завершении профессиональной карьеры. Он является десятикратным чемпионом Италии, а также победителем Кубка УЕФА и обладателем титула Лиги 1.

источник: Чемпионат.com
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