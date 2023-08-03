Форвард сборной Португалии Рамуш согласовал пятилетний контракт с «ПСЖ»

22-летний португальский футболист Гонсалу Рамуш, выступающий за «Бенфику» на позиции нападающего, согласовал контракт с французским «ПСЖ».

Об этом сегодня, 3 августа, сообщает популярный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Согласно данным источника, Гонсалу Рамуш договорился с парижанами о контракте, который будет рассчитан до середины 2028 года. Отмечается, что «ПСЖ» заплатит «Бенфике» 80 млн евро с учётом бонусов.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провел за португальский клуб 47 встреч, в которых забил 27 голов. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 млн евро.