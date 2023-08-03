Смородская высказалась о тренерской карьере Юрия Сёмина 

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила возможность Юрия Сёмина вернуться к тренерской деятельности.

«Способен ли Семин тренировать? Он-то, может, способен, но вряд ли какой-то клуб РПЛ пригласит его работать главным тренером. Сейчас дорога молодым. Время Семина все-таки уже позади», — приводит слова 66-летнего функционера «РБ Спорт».

Добавим, что «Локомотив» под руководством Сёмина трижды выиграл чемпионат России и шесть раз завоевал Кубок страны. В общей сложности он руководил московской командой на протяжении 18 лет.