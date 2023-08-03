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«Ювентус» подпишет контракт с Ромелу Лукаку на три года 

Игрок «Челси» продолжит карьеру в итальянском чемпионате. 
«Ювентус» подпишет контракт с Ромелу Лукаку на три года 
03 августа 2023 08:58
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Ювентус» согласовал условия трудового соглашения с форвардом «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 30-летний футболист заключит с туринской командой трёхлетний контракт с возможностью продления на ещё один сезон. Сообщается, что бельгиец может перейти в стан «бьянконери» в результате обмена на Душана Влаховича, если лондонский клуб согласится доплатить 40 миллионов евро.

Напомним, сезон-2022/2023 Лукаку проводил на правах аренды в «Интере». За миланский клуб он отыграл 37 матчей, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года.

источник: «Советский спорт»
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