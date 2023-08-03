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Бывший помощник Бердыева сообщил, почему Буффон не присоединился к «Рубину»

Ранее у казанского клуба была возможность пригласить итальянского голкипера. 
03 августа 2023 09:11
автор: Глеб Шевяков

Экс-тренер «Рубина» Виталий Кафанов поделился мнением о несостоявшемся переходе вратаря Джанлуиджи Буффона в стан «рубиновых».

«За несколько лет до того, как была возможность взять Буффона в «Рубин», начал создавать нашу вратарскую тренерскую организацию и объединять всех российских тренеров вратарей. Сам мечтал работать с таким вратарём как Буффон. Но если бы пригласил Буффона в «Рубин» — то, во-первых, перекрыл бы дорогу российским вратарям, которые были тогда в «Рубине», и, во-вторых, мои бы коллеги меня не поняли. Сам говорю о том, что надо все силы вложить в развитие российских вратарей, а сам приглашаю такого большого вратаря», – приводит слова специалиста «Чемпионат».

Добавим, что накануне Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры. На этапе футбольных выступлений он десять раз выиграл чемпионат Италии, один раз становился победителем Лиги 1 и обладателем Кубка УЕФА. В 2006 году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира.

источник: Чемпионат.com
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