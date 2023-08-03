Президент «Барселоны» раскритиковал игроков, перешедших в Саудовскую Аравию

61-летний глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поверг критике игроков, которые приняли решение перебраться в Саудовскую Аравию.

В летнее трансферное окно-2023 клубы из этой станы предлагают футболистам очень щедрые контракты.

Напомним, в команды из Саудовской Аравии перешли такие звездные футболисты как Карим Бензема, Садио Мане, Н'Голо Канте, Фабиньо, Малком, Калиду Кулибали, Рияд Марез и многие другие.

«Когда футболист, при всём уважении к нему, предпочитает ехать в Саудовскую Аравию, в основном это не связано со спортивными причинами. Для них важнее заработок. Футбол должен быть приоритетом, спортивные причины должны быть приоритетом», — цитирует Лапорту CNN.