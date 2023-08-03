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Черданцев: несправедливо, что Буффон не получил «Золотой мяч»

В 2006 году он занял в голосовании второе место.
03 августа 2023 09:40
автор: Виталий Овсянников

Популярный футбольный комментатор Георгий Черданцев заявил, что за свою великую карьеру Джанлуиджи Буффон заслужил стать обладателем «Золотого мяча».

«Считаю большой несправедливостью тот факт, что Буффон не получил «Золотой мяч». Все всегда обращают внимание только на тех, кто забивает голы, а с появлением интернета и соцсетей с этим всё стало только хуже. Рекламных площадок стало больше, а рекламных лиц – меньше. Вратари для маркетинговых директоров больших компаний ― почти никто. Только если они не вытворяют чудеса, не куролесят в воротах», — сказал Черданцев в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры. Наиболее близко к получению «Золотого мяча» он был в 2006 году, заняв в голосовании второе место. Победу в тот год отдали его соотечественнику Фабио Каннаваро.

Единственным голкипером в истории, получившим «Золотой мяч», остаётся советский футболист Лев Яшин. Он получил эту награду в 1963 году.

источник: Чемпионат.com
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