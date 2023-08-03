Алексис Санчес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 

Бывший форвард «Марселя» и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, 34-летним футболистом интересуются две аравийские команды. В данный момент их названия остаются неизвестны.

Напомним, по окончании сезона-2022/2023 Санчес покинул «Марсель» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне за «олимпийцев» он отыграл 44 матча, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи.