Килиан Мбаппе обратился к Буффону, который завершил карьеру

24-летний французский форвард Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ», обратился к легендарному итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону.

Вчера, 2 августа, он объявил об окончании футбольной карьеры. В сезоне-2018/19 Мбаппе и Буффон выступали за один клуб – «ПСЖ».

«Для меня было огромной честью встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой. Золотой человек, дававший ценные советы, которые я сохраню на всю жизнь. Всего доброго и огромное спасибо», — написал Мбаппе в своих социальных сетях.

Напомним, первый матч на взрослом уровне Джанлуиджи Буффон провёл в 1995 году. Таким образом, его карьера продолжалась 28 лет! В 2006 году он стал чемпионом мира в составе сборной Италии.