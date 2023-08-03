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Килиан Мбаппе обратился к Буффону, который завершил карьеру

Итальянский голкипер объявил о завершении карьеры 2 августа 2023 года.
03 августа 2023 09:57
автор: Виталий Овсянников

24-летний французский форвард Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ», обратился к легендарному итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону.

Вчера, 2 августа, он объявил об окончании футбольной карьеры. В сезоне-2018/19 Мбаппе и Буффон выступали за один клуб – «ПСЖ».

«Для меня было огромной честью встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой. Золотой человек, дававший ценные советы, которые я сохраню на всю жизнь. Всего доброго и огромное спасибо», — написал Мбаппе в своих социальных сетях.

Напомним, первый матч на взрослом уровне Джанлуиджи Буффон провёл в 1995 году. Таким образом, его карьера продолжалась 28 лет! В 2006 году он стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

источник: «Советский спорт»
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