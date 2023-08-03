Жоау Канселу договорился о переходе в «Барселону» 

«Барселона» находится в шаге от подписания защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, 29-летний игрок согласовал условия личного соглашения с каталонским клубом.

Добавим, что Канселу принадлежит «Манчестер Сити» с 2019 года. Сезон-2022/2023 португалец проводил на правах аренды в «Баварии». За мюнхенский клуб он провёл 21 матч, отличился одним забитым мячом и отдал шесть результативных передач.