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Жоау Канселу договорился о переходе в «Барселону» 

Футболист «Манчестер Сити» может в ближайшее время присоединиться к сине-гранатовым.
03 августа 2023 10:04
автор: Глеб Шевяков

«Барселона» находится в шаге от подписания защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, 29-летний игрок согласовал условия личного соглашения с каталонским клубом.

Добавим, что Канселу принадлежит «Манчестер Сити» с 2019 года. Сезон-2022/2023 португалец проводил на правах аренды в «Баварии». За мюнхенский клуб он провёл 21 матч, отличился одним забитым мячом и отдал шесть результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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