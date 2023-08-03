Колыванов: Россия устала от того, что «Зенит» доминирует на протяжении пяти лет

55-летний российский экс-футболист Игорь Колыванов, ранее выступавший за московское «Динамо», считает, что российская футбольная общественность устала от доминации одной команды в РПЛ.

По его мнению, в стартовавшем сезоне «Зенит» не станет чемпионом, а «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» навяжут конкуренцию санкт-петербургскому клубу.

«Думаю, в этом году в РПЛ будет интрига, судя по тому, что я увидел в первых двух турах. «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» создадут в этом году проблемы для «Зенита». Россия устала от того, что одна команда доминирует на протяжении пяти лет», - заявил Колыванов в интервью «РБ Спорт».

Также главный тренер «Текстильщика» отметил, что «Краснодар» не сможет бороться за золото РПЛ.