«Аль-Хиляль» решил проблему с переводом денег «Зениту» за Малкома

Сегодня, 3 августа, спортивный обозреватель Фабио Алейшо сообщил в своих социальных сетях о том, что клуб «Аль-Хиляль» решил проблему с переводом денег санкт-петербургскому «Зениту» за трансфер Малкома.

Согласно данным источника, в грядущий уик-енд российский клуб официальной объявит об уходе Малкома. На данный момент «Зенит» этого не сделал, хоть бразилец уже и представлен в качестве футболиста «Аль-Хиляля».

Ранее сообщалось, что клуб Саудовской Аравии не может включить Малкома в заявку на сезон из-за сложностей, связанных с оплатой трансфера российскому клубу.