Агент Буффона рассказал, мог ли голкипер перейти в российский клуб 

Агент итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, Сильвано Мартина высказался о слухах о возможном переходе своего клиента в команду из России в прошлом.

«Честно говоря, у него не было никаких контактов с российскими клубами. Возможно, они не думали об этом, поскольку он уже играл в топ-клубе. Без всяких сомнений, он был сильнейшим вратарем всех времен», — приводит слова агента «РИА Новости».

Добавим, что ранее Буффон объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Будучи действующим игроком он стал десятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса» и завоевал чемпионский титул Франции с «ПСЖ». Он также является чемпионом мира 2006 года.