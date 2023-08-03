Черданцев объяснил, почему Джанлуиджи Буффона будут помнить на протяжении многих лет 

Известный российский комментатор Георгий Черданцев рассказал, почему Джанлуиджи Буффон является уникальным вратарём.

Накануне 45-летний итальянец объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Джанлуиджи будут помнить всегда. Сейчас голкиперов хороших много, но какие-то они стали все одинаковые. Комплекция у всех киперов тоже одинаковая. У них пропала изюминка, не хватает вратарских личностей. А Буффона было невозможно с кем-то спутать. Джанлуиджи не всегда творил чудеса в воротах, но его харизмы хватило бы на всех остальных, кто был на поле. Буффона будут помнить и через 30 лет», — приводит слова 52-летнего журналиста «Чемпионат».

Добавим, что последним клубом Буффона стала «Парма». В сезоне-2022/2023 за команду Серии В он провёл 19 матчей, пропустил 24 гола и сохранил ворота «сухими» в пяти встречах. В его послужном списке десять титулов чемпиона Италии и трофей Лиги 1. В 2006 году вместе со сборной Италии голкипер стал чемпионом мира.