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Черданцев объяснил, почему Джанлуиджи Буффона будут помнить на протяжении многих лет 

Ранее итальянский голкипер сообщил, что завершает карьеру футболиста. 
03 августа 2023 11:52
автор: Глеб Шевяков

Известный российский комментатор Георгий Черданцев рассказал, почему Джанлуиджи Буффон является уникальным вратарём.

Накануне 45-летний итальянец объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Джанлуиджи будут помнить всегда. Сейчас голкиперов хороших много, но какие-то они стали все одинаковые. Комплекция у всех киперов тоже одинаковая. У них пропала изюминка, не хватает вратарских личностей. А Буффона было невозможно с кем-то спутать. Джанлуиджи не всегда творил чудеса в воротах, но его харизмы хватило бы на всех остальных, кто был на поле. Буффона будут помнить и через 30 лет», — приводит слова 52-летнего журналиста «Чемпионат».

Добавим, что последним клубом Буффона стала «Парма». В сезоне-2022/2023 за команду Серии В он провёл 19 матчей, пропустил 24 гола и сохранил ворота «сухими» в пяти встречах. В его послужном списке десять титулов чемпиона Италии и трофей Лиги 1. В 2006 году вместе со сборной Италии голкипер стал чемпионом мира.

источник: Чемпионат.com
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