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Наставник «Орландо» считает, что Месси следовало удалять с поля в матче Кубка лиг

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Интер Майами».
03 августа 2023 11:59
автор: Виталий Овсянников

54-летний колумбийский специалист Оскар Пареха, возглавляющий «Орландо Сити», подвел итоги матча в рамках 1/16 финала Кубка лиг, в котором его команда уступила «Интеру Майами» со счетом 1:3.

«Сегодня был цирк! Месси должен быть удален в конце первого тайма. Меня не волнует, что он Месси. Решения по пенальти и другие тоже были смешными. Мы были очень расстроены. В этом матче были некоторые обстоятельства, которых не должно было быть», - заявил Пареха на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, форвард «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в этой игре. На 20-й минуте аргентинец получил предупреждение, а в концовке первой половины встречи мог получить красную карточку за удар плечом Сезара Араухо, но остался безнаказанным.

источник: «Советский спорт»
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