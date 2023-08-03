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Кузьмичёв рассказал, на какую позицию «Спартаку» необходимо подписать игрока

Летнее трансферное окно в России завершится 14 сентября. 
03 августа 2023 12:02
автор: Глеб Шевяков

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв считает, что московский клуб нуждается в новом фланговом защитнике.

«Спартаку» в любом случае на позицию левого защитника нужен левоногий игрок. Понятно, что Хлусевич правша. Да, он может сыграть на позиции левого защитника, но если для атаки это не так критично, то в защите рабочая нога должна быть левая. Классен не соответствует уровню левого защитника «Спартака», поэтому на эту позицию нужен игрок», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что красно-белые в ближайшее время могут приобрести защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

Добавим, нынешним летом «Спартак» подписал форварда «Кадиса» Тео Бонгонду и полузащитника Хесуса Медину из ЦСКА.

источник: «РБ-Спорт»
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