«Ахмат» объявил о переходе полузащитника болгарской сборной

25-летний болгарский футболист Светослав Ковачев, выступавший за клуб «Арда» на позиции полузащитника, стал игроком «Ахмата».

Об этом сегодня, 3 августа, сообщает Telegram-канал грозненского клуба. Игрок сборной Болгарии будет выступать в «Ахмате» на правах аренды. Однако у клуба из Чеченской республики есть право выкупа Светослава Ковачева. Его действующее контрактное соглашение с болгарским клубом действует до середины 2024 года.

В минувшем сезоне он провел 35 матчей за свой клуб. Забил восемь мячей и оформил три результативные передачи.