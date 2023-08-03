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«Ахмат» объявил о переходе полузащитника болгарской сборной

Светослав Ковачев стал игроком грозненского клуба.
«Ахмат» объявил о переходе полузащитника болгарской сборной
03 августа 2023 12:14
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Ахмат"

25-летний болгарский футболист Светослав Ковачев, выступавший за клуб «Арда» на позиции полузащитника, стал игроком «Ахмата».

Об этом сегодня, 3 августа, сообщает Telegram-канал грозненского клуба. Игрок сборной Болгарии будет выступать в «Ахмате» на правах аренды. Однако у клуба из Чеченской республики есть право выкупа Светослава Ковачева. Его действующее контрактное соглашение с болгарским клубом действует до середины 2024 года.

В минувшем сезоне он провел 35 матчей за свой клуб. Забил восемь мячей и оформил три результативные передачи.

источник: ФК «Ахмат»
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