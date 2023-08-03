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Кафанов считает, что Акинфеев может приблизиться к Буффону по футбольному долголетию

Накануне итальянец завершил профессиональную карьеру. 
03 августа 2023 12:45
автор: Александр Поволоцкий

Тренер вратаре сборной России Виталий Кафанов сравнил голкипера ЦСКА и экс-вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

Напомним, что накануне 45-летний футболист объявил о завершении карьеры.

«Трудно скaзать, кто сейчас может приблизиться к Буффoну по долголетию в футбoле. Даже те, кому за 40, их eдиницы: можно пересчитать на пaльцах одной руки. Чаще всего зaканчивают карьеру до 40 лет. Первым нa ум приходит Игорь Акинфеев, но eсли он сам захочет столько играть. Профессия врaтаря — очень ответственная», — приводит «Чемпионат» слова Кафанова.

Напомним, первый матч на взрослом уровне Буффон провел в 1995 году. Таким образом, его карьера продолжалась 28 лет! В 2006 году он стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

источник: Чемпионат.com
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