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Кафельников: скоро Мирра Андреева войдет в мировую элиту

На Уимблдоне-2023 16-летней теннисистке удалось дойти до четвертого круга.
03 августа 2023 12:43
автор: Виталий Овсянников

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о перспективах 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Она очень амбициозная девочка. Думаю, что если у неё всё хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите. Зачем сравнивать Шарапову и Андрееву? Не стоит. Может быть, она даже лучше по результатам будет», — цитирует Кафельникова издание ТАСС.

На данный момент Мирра Андреева является 62-й ракеткой мира. На Уимблдоне-2023 16-летней теннисистке удалось дойти до четвертого круга.

Напомним, 49-летний Евгений Кафельников является самым титулованным теннисистом в истории России. В 1996 году он победил на «Ролан Гаррос», а в 1999-м на «Australian Open». В 2000 году стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде, а в 2002-м выиграл Кубок Дэвиса. Также является победителем 53-х турниров ATP (из них 27 в одиночном разряде).

источник: ТАСС
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