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Дубль Неймара помог «ПСЖ» одержать победу над корейским клубом «Чонбук Моторс»

Встреча закончилась со счётом 3:0.
03 августа 2023 13:00

Подошел к концу товарищеский матч, в котором корейский клуб «Чонбук Моторс» сыграл против французского «ПСЖ».

Отметим, что матч закончился со счетом 3:0 в пользу парижан.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл бразилец Неймар. На 83-й минуте ему удалось забить второй гол после результативной передачи Фабиана Руиса.

Спустя пять минут испанский полузащитник Марко Асенсио довёл счёт до разгромного, а Неймар стал автором ассиста.

На этой встрече предсезонная подготовка «ПСЖ» подошла к концу. Уже 12 августа парижанам предстоит сыграть против «Лорьяна» в первом туре Лиги 1.

источник: «Советский спорт»
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