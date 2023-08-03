Дубль Неймара помог «ПСЖ» одержать победу над корейским клубом «Чонбук Моторс»

Подошел к концу товарищеский матч, в котором корейский клуб «Чонбук Моторс» сыграл против французского «ПСЖ».

Отметим, что матч закончился со счетом 3:0 в пользу парижан.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл бразилец Неймар. На 83-й минуте ему удалось забить второй гол после результативной передачи Фабиана Руиса.

Спустя пять минут испанский полузащитник Марко Асенсио довёл счёт до разгромного, а Неймар стал автором ассиста.

На этой встрече предсезонная подготовка «ПСЖ» подошла к концу. Уже 12 августа парижанам предстоит сыграть против «Лорьяна» в первом туре Лиги 1.