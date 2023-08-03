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Объявлены имена судей на матчи 3-го тура РПЛ сезона-2023/24

Центральный матч тура между «Локомотивом» и ЦСКА рассудит Кирилл Левников.
Объявлены имена судей на матчи 3-го тура РПЛ сезона-2023/24
03 августа 2023 13:22
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Стали известны арбитры, назначенные на игры 3-го тура РПЛ.

  • «Краснодар» – «Пари НН»: главный арбитр – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; VAR – Артур Фёдоров.
  • «Крылья Советов» – «Ростов»: главный арбитр – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; VAR – Евгений Буланов.
  • «Рубин» – «Спартак»: главный арбитр – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Сергей Каруненко; VAR – Евгений Турбин.
  • «Оренбург» – «Урал»: главный арбитр – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; VAR – Василий Казарцев.
  • ЦСКА – «Локомотив»: главный арбитр – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; VAR – Виталий Мешков.
  • «Балтика» – «Факел»: главный арбитр – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; VAR – Артём Чистяков.
  • «Зенит» – «Динамо»: главный арбитр – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; VAR – Павел Кукуян.
  • «Сочи» – «Ахмат»: главный арбитр – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; VAR – Владимир Москалёв.

источник: РФС
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