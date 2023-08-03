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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский: Кокорин нам многое дал

С российским форвардом в составе клуб стал чемпионом Кипра.
03 августа 2023 13:26
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпелевский сравнил свою команду с российским форвардом Александром Кокориным и без него.

«Саша моментами выделялся, мог выдать шедевр, это знали всё. У него были и не суперматчи, но Кокорин нам многое дал. Его боялись соперники, он вытягивал на себя двух-трех защитников и создавал пространство партнерам. Умел придержать мяч, задать ритм, подсказать партнерам, — всё это особенно выручало в тяжелых матчах. Саша принес много пользы, но я уже не раз говорил: без Кокорина мы играли более непредсказуемо, что и проявилось в домашнем матче против БАТЭ», - приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

«Арис» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов прошел белорусский клуб, победив его в двух матчах 2:6 и 3:5. Следующим соперником команды из Лимассола будет польский «Ракув», первый матч противостояния пройдет 8 августа.

Кокорин находился в прошлом сезоне в «Арисе» на правах аренды, форвард пренадлежит «Фиорентине», команда Шпилевского продолжает попытки вернуть 32-летнего форварда, что подтвердил наставник.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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