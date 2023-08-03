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Бывший президент «Локомотива» Смородская заявила, что Тикнизян не самый выдающийся игрок

Футболист входит в число лучших бомбардиров чемпионата РПЛ.
03 августа 2023 13:47
автор: Александр Поволоцкий

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в текущем сезоне чемпионата России.

Отметим, что 24-летний футболист в двух стартовых турах забил три мяча.

«Это не самый выдающийся игрок. В Европе его не могу представить. Посмотрим, как он будет дальше себя показывать. Пока это только маленький успешный отрезок на фоне падения уровня РПЛ», — приводит Sport24 слова Смородской.

Ранее сообщалось, что в услугах Тикнизяна заинтересован испанский «Реал Сосьедад».

источник: Sport24.ru
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