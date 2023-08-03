Бывший президент «Локомотива» Смородская заявила, что Тикнизян не самый выдающийся игрок

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в текущем сезоне чемпионата России.
Отметим, что 24-летний футболист в двух стартовых турах забил три мяча.
«Это не самый выдающийся игрок. В Европе его не могу представить. Посмотрим, как он будет дальше себя показывать. Пока это только маленький успешный отрезок на фоне падения уровня РПЛ», — приводит Sport24 слова Смородской.
Ранее сообщалось, что в услугах Тикнизяна заинтересован испанский «Реал Сосьедад».
источник: Sport24.ru