Бывший президент «Локомотива» Смородская заявила, что Тикнизян не самый выдающийся игрок

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в текущем сезоне чемпионата России.

Отметим, что 24-летний футболист в двух стартовых турах забил три мяча.

«Это не самый выдающийся игрок. В Европе его не могу представить. Посмотрим, как он будет дальше себя показывать. Пока это только маленький успешный отрезок на фоне падения уровня РПЛ», — приводит Sport24 слова Смородской.

Ранее сообщалось, что в услугах Тикнизяна заинтересован испанский «Реал Сосьедад».