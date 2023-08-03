«Тоттенхэм» подпишет за 45 млн евро защитника «Вольфсбурга»

Защитник «Вольфсбурга» Микки ван де Вен продолжит карьеру в чемпионате АПЛ.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Николо Скира, 22-летний футболист близок к переходу в «Тоттенхэм». Английский клуб согласовал условия личного контракта с Микки.

Отмечается, что трудовой договор будет рассчитан до 2028 года, включая опцию продления еще на сезон. Сумма трансфера защитника составит 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ван Де Вен провел 36 матчей, в которых забил один гол, отдал две результативные передачи и заработал семь желтых карточек.