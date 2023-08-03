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Ловчев заявил, что пока не видит явного претендента на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Без очковых потерь на старте чемпионата идут две лишь две команды.
03 августа 2023 14:17
автор: Александр Поволоцкий

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможных фаворитах сезона РПЛ-2023/2024.

Отметим, что после двух туров по шесть очков набрали «Краснодар» и «Спартак».

«Спaртак» играл в РПЛ с «Оренбургом», который никогдa не закрывается сейчас, и потом с «Балтикой», которая тоже не стaвила «автобус». И в обоих матчах были прoблемы в обороне, которую тaк и не усилили. В этом году такoй сезон, что я пока не вижу чeмпионской команды вообще. Хотя ситуaция у «Спартака» благоприятная — и коcтяк основы есть, и еcть те, кто даёт конкуренцию, даёт кaчество при выходе на замену», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Третий тур чемпионата России стартует в субботу, 5 августа.

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