Агент Магкеева рассказал о процессе восстановления защитника «Локомотива»

24-летний российский футболист Станислав Магкеев, выступающий за «Локомотив» на позиции защитника, вернулся в расположении железнодорожников, где продолжает проходить процесс реабилитации.

Об этом сегодня, 3 августа, сообщил агент игрока Александр Клюев.

«Все идет по плану у Стаса. Пока прогнозов, когда вернется, давать не будем», — заявил Клюев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Станислав Магкеев получил разрыв передней крестообразной связки коленного сустава 8 мая в матче 26-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0). 25 мая он был успешно прооперирован в одной из французских клиник.