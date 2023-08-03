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Агент Магкеева рассказал о процессе восстановления защитника «Локомотива»

Он получил травму в концовке прошлого сезона.
03 августа 2023 14:23
автор: Виталий Овсянников

24-летний российский футболист Станислав Магкеев, выступающий за «Локомотив» на позиции защитника, вернулся в расположении железнодорожников, где продолжает проходить процесс реабилитации.

Об этом сегодня, 3 августа, сообщил агент игрока Александр Клюев.

«Все идет по плану у Стаса. Пока прогнозов, когда вернется, давать не будем», — заявил Клюев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Станислав Магкеев получил разрыв передней крестообразной связки коленного сустава 8 мая в матче 26-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0). 25 мая он был успешно прооперирован в одной из французских клиник.

источник: «Спорт-Экспресс»
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