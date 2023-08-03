Кутепов: у Тедеско был не спартаковский футбол, но я вспоминаю то время с теплотой

30-летний российский футболист Илья Кутепов, ранее выступавший за московский «Спартак», вспоминает игру красно-белых под руководством Доменико Тедеско.

На данный момент немецкий специалист возглавляет сборную Бельгии.

«У Тедеско был не совсем спартаковский футбол. Но зато был результат, заняли второе место. Вспоминаю то время с теплотой. Плюс был не только Доменико, но и в его помощники. Например, тренер по физподготовке Чепзанович. До сих пор общаемся, переписываемся, вспоминаем былое», — цитирует Кутепова издание «РБ Спорт».

Напомним, Илья Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 по 2022 год. Затем на правах свободного агента перешёл в московское «Торпедо».

Немецкий специалист Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по июнь 2021-го года.