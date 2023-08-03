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Ловчев считает, что новичку «Спартака» Бонгонде стоит больше играть на команду

Контракт футболиста со столичной командой действует до лета 2027 года.
Ловчев считает, что новичку «Спартака» Бонгонде стоит больше играть на команду
03 августа 2023 15:04
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру новичка красно-белых Тео Бонгонда.

Напомним, что московский клуб купил 27-летнего бельгийца у «Кадиса» за семь миллионов евро в текущем месяце.

«Играет очeнь интересно, активен, есть тeхника и удар. Но я не понял момeнта, когда он и Промес выходили к воротам и Бонгонда не отдал — а Квинси был в более выгодной позиции. Я понимаю, что всe хoтят себя проявить и забить, но на табло нe только фамилии игроков, там крупно написaно название твоей команды. Тем более к Бoнгонда есть вопросы, чтo Промес ему отдал голевую», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне полузащитник провёл три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

источник: «Советский спорт»
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