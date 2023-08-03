ЦСКА не может расплатиться с «Пахтакором» за Файзуллаева

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман рассказал, почему ЦСКА не объявляет о переходе полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

«Мы попрощались давно с Файзуллаевым. Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате. Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому все немного задерживается. Думаю, все будет хорошо, но такие трудности есть. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА», - приводит Sport24.ru слова представителя «Пахтакора».

В 2023 году 19-летний вингер забил два гола в шести матчах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не может рассчитаться с нападающим Виктором Давиллой, чтобы он выкупил свой контракт у мексиканского «Лиона».