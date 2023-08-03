Лапорта назвал Месси лучшим игроком в истории футбола

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта назвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом за всю историю этого вида спорта.
«Это лучший игрок мира, но как человек он еще лучше. Месси — лучший в истории. Мы его любим. Здорово, что он решил перейти в «Интер Майами». Это хорошо для клуба, и для МЛС. И, конечно, мы хотим, чтобы это решение пошло на пользу и самому Месси», — цитирует Лапорту CNN.
Напомним, Лионель Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
источник: CNN