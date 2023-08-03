Денис Адамов заявил, что адаптация в «Зените» проходит отлично

25-летний российский футболист Денис Адамов, выступающий за «Зенит» на позиции голкипера, прокомментировал переход в санкт-петербургский клуб.

Сегодня, 3 августа, он был представлен в качестве игрока сине-бело-голубых.

«Мне очень приятно здесь находиться. Мне нравятся традиции «Зенита», очень приятно быть частью этого коллектива. Адаптация проходит отлично. Но есть небольшие нюансы. Пока не знаю где жить и как семью перевести. 16 номер взял, потому что все мои номера были заняты», - заявил Адамов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее голкипер выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 21 матч в составе южан.