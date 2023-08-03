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«Мне ничего не говорят». Ванда Нара подтвердила слухи о смертельной болезни

Семья помогает влиятельному агенту.
«Мне ничего не говорят». Ванда Нара подтвердила слухи о смертельной болезни
03 августа 2023 15:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Галатасарая» Марио Икарди, подтвердила слухи о своей болезни.

- «Я в шоке, пытаюсь переварить это. Никто мне ничего не говорил, поэтому было тяжело узнать обо всем по телевизору. Они не ставят диагноз, пока не будет результата биопсии. В моем случае результат пришел только в прошлый четверг. Сперва пришли медсестры, они плакали и обнимали меня. Я запаниковала, потому что не знала, что со мной. У них были подозрения, но это могло быть что-то из шести разных заболеваний, поэтому мне ничего не сказали. Помню, я говорила Мауро: «Я умру, а мне ничего не говорят», - сказала Ванда Нара в интервью Marca.

Ранее то же издание писала, что у жены Икарди выявлена лейкемия. Девушка был госпитализирована еще в июле.

Ванда и Икарди поженились в 2014 году, у пары есть двое общих детей. Нара в интервью Marca заявила, что Марио был готов бросить карьеру, ради болезни, сейчас за ней ухаживает сестра.

источник: Marca
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