Сербский защитник Эракович объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал информацию о том, что мог оказаться в составе «Спартака».

В СМИ сообщалось, что сербский футболист согласовал контракт с красно-белыми, но клуб из Санкт-Петербурга решил воспользоваться правом выкупа 22-летнего игрока у «Црвены Звезды».

«Переговоры со «Спартаком»? Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации узнал со «Спартаком» узнал, когда у меня уже было предложение от «Зенита». Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял», — цитирует Эраковича «Чемпионат».

Портал Transfermarkt оценивает серба в 9 миллионов евро.