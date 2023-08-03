Определились все участники 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу

Сегодня, 3 августа, определились все участники плей-офф на женском чемпионате мира по футболу.
В одном из сегодняшних матчей немецкая сборная, считавшаяся фаворитом турнира, не сумела переиграть Южную Корею (1:1). Таким образом, Германия отправилась домой. Ранее барьер групповой стадии не смогли преодолеть Италия и Бразилия, которые также считались фаворитами.
Пары 1/8 финала ЖЧМ.
Суббота, 5 августа.
Швейцария — Испания
Япония — Норвегия
Воскресенье, 6 августа.
Нидерланды — Южная Африка
Швеция — США
Понедельник, 7 августа.
Англия — Нигерия
Австралия — Дания
Вторник, 8 августа.
Колумбия — Ямайка
Франция — Марокко
источник: «Советский спорт»