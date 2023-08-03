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Определились все участники 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу

5 августа стартует плей-офф ЖЧМ.
03 августа 2023 15:40
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 3 августа, определились все участники плей-офф на женском чемпионате мира по футболу.

В одном из сегодняшних матчей немецкая сборная, считавшаяся фаворитом турнира, не сумела переиграть Южную Корею (1:1). Таким образом, Германия отправилась домой. Ранее барьер групповой стадии не смогли преодолеть Италия и Бразилия, которые также считались фаворитами.

Пары 1/8 финала ЖЧМ.

Суббота, 5 августа.

Швейцария — Испания

Япония — Норвегия

Воскресенье, 6 августа.

Нидерланды — Южная Африка

Швеция — США

Понедельник, 7 августа.

Англия — Нигерия

Австралия — Дания

Вторник, 8 августа.

Колумбия — Ямайка

Франция — Марокко

источник: «Советский спорт»
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