«Челси» договорился с «Брайтоном» о трансфере голкипера Санчеса

Вратарь «Брайтона» Роберт Санчес продолжит карьеру в другом клубе АПЛ.

Как сообщает The Athletic, 25-летний футболист перейдет в «Челси». Лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с «чайками» о трансфере Санчеса. Клубы обсуждают последние детали сделки. В ближайшее время Санчес пройдет медосмотр в «Челси».

Испанский голкипер будет конкурировать за роль основного голкипера «синих» с Кепой Аррисабалагой.

В минувшем сезоне Роберт провел 25 матчей за «Брайтон», в которых пропустил 30 мячей.