ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Челси» договорился с «Брайтоном» о трансфере голкипера Санчеса

Стоимость футболиста оценивается в 22 млн евро.
03 августа 2023 20:01
автор: Александр Поволоцкий

Вратарь «Брайтона» Роберт Санчес продолжит карьеру в другом клубе АПЛ.

Как сообщает The Athletic, 25-летний футболист перейдет в «Челси». Лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с «чайками» о трансфере Санчеса. Клубы обсуждают последние детали сделки. В ближайшее время Санчес пройдет медосмотр в «Челси».

Испанский голкипер будет конкурировать за роль основного голкипера «синих» с Кепой Аррисабалагой.

В минувшем сезоне Роберт провел 25 матчей за «Брайтон», в которых пропустил 30 мячей.

источник: The Athletic
Магомед Оздоев близок к переходу в ПАОК
Сейчас он выступает за «Фатих Карагюмрюк».
03.08.2023 20:16
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гол Роналду спас «Аль-Наср» от вылета из Кубка арабских чемпионов
Гол Роналду спас «Аль-Наср» от вылета из Кубка арабских чемпионов
Мяч был забит за три минуты до финального свистка.
03.08.2023 20:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Малком высказался о возможном возвращении в «Зенит» в будущем
Накануне форвард перебрался в «Аль-Хиляль».
03.08.2023 19:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Губерниев обратился к главному тренеру «Кубани» Григоряну, нагрубившему журналистке
Губерниев обратился к главному тренеру «Кубани» Григоряну, нагрубившему журналистке
В конце прошлого сезона специалист помог краснодарскому клубу сохранить место в Первой лиге.
03.08.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Кубань» арендовала Фаттахова у «Рубина»
Соглашение рассчитано до конца сезона.
03.08.2023 19:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Малком рассказал, что для него было самым сложным за четыре года в России
Игрок перешёл в «Аль-Хиляль».
03.08.2023 19:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сербский защитник Эракович объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»
Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до июня 2027 года.
03.08.2023 19:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Тобол» уступил «Базелю» в ответном матче, но вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций
Генеральным директором казахстанского клуба является Андрей Канчельскис.
03.08.2023 19:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Дивеева рассказал о ходе восстановления игрока
Игрок выбыл до конца года.
03.08.2023 19:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.