У жены вратаря сборной Англии случился выкидыш во время возвращения с ЧМ-2022

Вратарь «Арсенала» и сборной Англии Арон Рэмсдейл рассказал, что у его жены Джорджины случился выкидыш, когда она возвращалась с чемпионата мира в Катаре в Великобританию, чтобы потом отправится в отпуск.

«Я действительно не могу описать ту боль от того шестичасового перелета обратно в Лондон. Когда мы вернулись, я мало кому рассказал. Только моя семья, товарищи по команде и, конечно же, тренер знали о случившемся», - приводит Players’ Tribune слова голкипера.

4 июня Джорджина и Арон объявили, что ждут ребенка. Пара поженилась в 2022 году.