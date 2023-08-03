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У жены вратаря сборной Англии случился выкидыш во время возвращения с ЧМ-2022

Знал ограниченный круг лиц.
У жены вратаря сборной Англии случился выкидыш во время возвращения с ЧМ-2022
03 августа 2023 15:56
автор: Максим Скороходов
автор фото: Соцсети Арона Рэмсдейла

Вратарь «Арсенала» и сборной Англии Арон Рэмсдейл рассказал, что у его жены Джорджины случился выкидыш, когда она возвращалась с чемпионата мира в Катаре в Великобританию, чтобы потом отправится в отпуск.

«Я действительно не могу описать ту боль от того шестичасового перелета обратно в Лондон. Когда мы вернулись, я мало кому рассказал. Только моя семья, товарищи по команде и, конечно же, тренер знали о случившемся», - приводит Players’ Tribune слова голкипера.

4 июня Джорджина и Арон объявили, что ждут ребенка. Пара поженилась в 2022 году.

источник: The Players’ Tribune
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