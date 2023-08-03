Новый директор «Спартака» уверен, что Абрамович быстро бы добился успеха в российском футболе

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых выразил уверенность, что купи российский бизнесмен Роман Абрамович клуб в РПЛ, он бы быстро добился успеха.

«До спорта вы поработали в «Сибнефти», когда компанией владел Абрамович. Как думаете, если бы он купил футбольный клуб в России, эта команда уже в короткие сроки добилась бы результата? - Уверен, что да. Хотя сейчас такие времена, что сложно загадывать», - приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что о назначении 41-летнего Белых, который ранее занимал пост генерального директора омского хоккейного клуба «Авангард», было объявлено 7 июля.