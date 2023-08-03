В ЦСКА прокомментировали проблемы с трансфером Файзуллаева из-за санкций

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил задержку с трансфером нападающего «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева.

«Действительно, есть технические платежные нюансы, однако при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон трансфер обязательно должен состояться», — написал Брейдо в Telegram-канале.

В 2023 году 19-летний вингер забил два гола в шести матчах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не может рассчитаться с нападающим Виктором Давиллой, чтобы он выкупил свой контракт у мексиканского «Лиона».