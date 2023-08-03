Червиченко заявил, что «Спартаку» в начале сезона помогают судьи

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы команды в ближайших двух выездных матчах чемпионата России против «Рубина» и «Урала».

«Вот и посмотрим, насколько они сильны, потому что Казань выглядит очень прилично. «Рубин» может и не простить такие оплошности в обороне, которые «Спартак» допускает. «Урал», в свою очередь, всегда был для «Спартака» тяжёлой командой, тем более дальний выезд. Но ситуация тут 50 на 50, «Спартак» может съездить хорошо, а может и совсем трагично. Также будет важен судейский вопрос. «Спартак», несмотря на свое «нытьё», оказался в начале чемпионата лидером по ошибкам судей в их пользу, поэтому судейские моменты надо иметь в виду. Работают рефери на их матчах очень комфортно», - сказал Червиченко в интервью «Советскому спорту».

Матч «Рубин» - «Спартак» пройдет 5 августа и начнется в 17:30, а «Урал» - «Спартак» - 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Перед этим красно-белые примут 8 августа на своем поле «Пари НН» в Кубке России. Эта игра начнется в 20:45, во всех случаях указано московское время.