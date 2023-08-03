ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник «Зенита» Круговой высказался о возможном уходе из клуба бразильских игроков

Информация о потенциальных трансферах периодически появляется в СМИ.
03 августа 2023 17:15
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что уход бразильских футболистов никак не скажется на игре команды из Санкт-Петербурга.

«Повлияли как-то нa Малкома и Клаудиньо слухи о вoзможном уходе в последнеe время? Так это и так вокруг ниx ходило уже дaвно. Мы же профессионалы. У нaс есть кем заменить любого игрока. Тем бoлее мы не просто тaк тренируемся. Одни и те же игроки должны, что ли, выходить на поле? У нас ещё eсть кому поиграть», — цитируют Кругового «Известия».

После двух туров нового сезона РПЛ в активе «Зенита» четыре очка.

источник: «Известия»
Новый директор «Спартака» считает, что у клуба есть возможность побороться с «Зенитом»
Руководитель назвал преимущества красно-белых.
03.08.2023 17:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Главный тренер «Кубани» Григорян нахамил журналисту после вопроса об увольнении
В начале сезона-2023/24 клуб из Краснодара проиграл три игры из трех.
03.08.2023 17:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Червиченко заявил, что «Спартаку» в начале сезона помогают судьи
Красно-белых в РПЛ ждут гостевые матчи против «Рубина» и «Урала».
03.08.2023 16:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Аякс» приобрел вратаря «Айнтрахта»
Голкипер заключил с амстердамским клубом контракт до лета 2028 года.
03.08.2023 16:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
ПСВ включился в борьбу за Захаряна
ПСВ включился в борьбу за Захаряна
Ценник «Динамо» известен.
03.08.2023 16:42
Футбол
автор: Максим Скороходов
В ЦСКА прокомментировали проблемы с трансфером Файзуллаева из-за санкций
Сообщалось, что армейцы не могут выплатить «Пахтакору» сумму за переход игрока.
03.08.2023 16:26
Футбол
автор: Александр Кожевников
Новый директор «Спартака» уверен, что Абрамович быстро бы добился успеха в российском футболе
Ранее бизнесмен был владельцем «Челси».
03.08.2023 16:20
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.