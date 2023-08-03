Главный тренер «Кубани» Григорян нахамил журналисту после вопроса об увольнении

Главный тренер «Кубани» Григорян нахамил журналисту издания «Спорт день за днем» после вопроса о возможном увольнении из-за неудовлетворительных результатов.

«Кубань» проиграла стартовые три игры Первой лиги из трех.

«И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?» – сказал Григорян корреспонденту и повесил трубку, уверяет издание.

Напомним, что Григорян возглавил «Кубань» в мае и выполнил задачу по сохранению прописки в Первой лиге, после чего клуб продлил контракт со специалистом.