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Новый директор «Спартака» считает, что у клуба есть возможность побороться с «Зенитом»

Руководитель назвал преимущества красно-белых.
03 августа 2023 17:13
автор: Степан Шереметьев

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых высказал мнение о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

«Во-первых, в «Спартаке» последние годы редкий тренер работал два сезона подряд. В этом плане у Абаскаля уже есть преимущество. Во-вторых, у нас в составе лишь точечные изменения. Лидеры все остались, в отличие от «Зенита», - приводит слова руководителя Sport24.

Напомним, что о назначении 41-летнего Белых, который ранее занимал пост генерального директора омского хоккейного клуба «Авангард», было объявлено 7 июля.

источник: Sport24.ru
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