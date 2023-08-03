Новый директор «Спартака» считает, что у клуба есть возможность побороться с «Зенитом»

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых высказал мнение о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

«Во-первых, в «Спартаке» последние годы редкий тренер работал два сезона подряд. В этом плане у Абаскаля уже есть преимущество. Во-вторых, у нас в составе лишь точечные изменения. Лидеры все остались, в отличие от «Зенита», - приводит слова руководителя Sport24.

Напомним, что о назначении 41-летнего Белых, который ранее занимал пост генерального директора омского хоккейного клуба «Авангард», было объявлено 7 июля.