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Стало известно, сколько хочет получить «Динамо» от трансфера Захаряна

Арсен может перебраться в Европу.
03 августа 2023 17:51
автор: Александр Кожевников

«Динамо» готово продать полузащитника Арсена Захаряна за 12 миллионов евро плюс 3 бонусами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Захарян близок к переходу в «Страсбур», однако французский клуб не готов заплатить за игрока более 10 миллионов.

При этом «ПСВ», включившийся в борьбу за игрока, может предложить бело-голубым 12 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провёл три матча за «Динамо», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с московской командой заканчивается следующим летом.

источник: «Спорт-Экспресс»
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