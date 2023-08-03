Стало известно, сколько хочет получить «Динамо» от трансфера Захаряна

«Динамо» готово продать полузащитника Арсена Захаряна за 12 миллионов евро плюс 3 бонусами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Захарян близок к переходу в «Страсбур», однако французский клуб не готов заплатить за игрока более 10 миллионов.

При этом «ПСВ», включившийся в борьбу за игрока, может предложить бело-голубым 12 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провёл три матча за «Динамо», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с московской командой заканчивается следующим летом.