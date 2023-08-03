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В Нидерландах сообщили, что трансфер Захаряна в ПСВ маловероятен

У Арсена остается только вариант со «Страсбуром».
03 августа 2023 17:53
автор: Александр Кожевников

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал информацию об интересе ПСВ к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Да, такая информация в местных СМИ есть. Пишут, что ПСВ его рассматривает, но предложение еще не сделал. У других кандидатов на эту позицию шансов перейти в клуб больше, чем у Захаряна. Главный из них — полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе. Почему больше шансов? В принципе сейчас сложно устроить трансфер из РПЛ в Европу в финансовом плане, плюс политическая ситуация все усложняет», — приводит слова Катейнса «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Захарян близок к переходу в «Страсбур», однако французский клуб не готов заплатить за игрока более 10 миллионов.

При этом «ПСВ», включившийся в борьбу за игрока, может предложить бело-голубым 12 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провёл три матча за «Динамо», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с московской командой заканчивается следующим летом.

источник: «Спорт-Экспресс»
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