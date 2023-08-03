Мишкич заявил, что «Урал» очень хочет взять Кубок России

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич сообщил о турнирных целях екатеринбургского клуба на этот сезон.

«Если говорить о целях на сезон, то нам очень хочется взять Кубок России - настроены дойти до финала. В прошлом году, к сожалению, этого не получилось сделать, но в этом розыгрыше до конца будем бороться за это. Еще есть одно сильное желание - закончить по итогам сезона в РПЛ выше, бороться за лучшие места в чемпионате», — приводит слова Мишкича Sport24.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Кубка России «Урал» дошел до второго этапа финала Пути регионов, где уступил «Краснодару» (1:2). В чемпионате России екатеринбуржцы финишировали на 11-й строчке.