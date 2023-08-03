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«Зенит» объявил об уходе Малкома в «Аль-Хиляль»

Игрок официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии.
03 августа 2023 18:40
автор: Александр Кожевников

Бразильский форвард «Зенита» Малком перешёл в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Малкома за годы, проведенные в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что клуб Саудовской Аравии не может включить Малкома в заявку на сезон из-за сложностей, связанных с оплатой трансфера российскому клубу.

Однако проблемы с оплатой трансфера были решены.

В «Аль-Хиляле» Малком будет выступать под 77-м номером. В санкт-петербургском клубе бразилец играл под номером 10.

В СМИ сообщалось, что команда из Саудовской Аравии приобрела футболиста за 60 млн евро.

источник: ФК «Зенит»
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