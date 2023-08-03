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Шпилевский заявил, что Кокорин может вернуться в «Арис»

Ранее форвард выступал за кипрский клуб на правах аренды.
03 августа 2023 18:57
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о возможном возвращении в кипрский клуб российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«У нас он почувствовал свою значимость, уверенность. Так что капля заслуги «Ариса» в его хорошей игре присутствует. Он сказал, что еще может вернуться? Это наш личный разговор. Так что секрет», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Отметим, чтчо в прошлом сезоне Кокорин провел 30 матчей за «Арис» на правах аренды, отметившись 13 голами и 6 результативными передачами, стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком турнира.

источник: «РБ-Спорт»
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