Агент Дивеева рассказал о ходе восстановления игрока

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о ходе восстановления игрока.

«Игорь стойко все переносит. Надеемся, что все будет в порядке. Он вернулся из Германии после операции, сейчас будет проходить курс реабилитации. Все по плану», - приводит слова Дивеева «Спорт-Экспресс».

23-летний Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.

Он выбыл из строя до конца года из-за полученной в матче за Суперкубок России травмы голеностопа.